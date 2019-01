Ein Streit unter jungen Bekannten in Magdeburg endete mit dem Raub. Dabei wurde eine 20-Jährige leicht verletzt.

Magdeburg (ag) l Zu einem handfesten Streit ist es am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in der Halberstädter Straße in Magdeburg gekommen. Eine 20-Jährige rief die Polizei, nachdem ihr ein 18-jähriger Bekannter Geld geraubt hatte.

Der junge Mann forderte zunächst von der Frau das Geld. Es kam zur Ausseinandersetzung. Dabei stieß der Mann die Frau mehrmals, schlug ihr ins Gesicht und zog sie zu Boden. Anschließend verließ er kurzzeitig die Wohnung.

Kurz darauf erschien der junge Mann erneut an der Wohnungstür der 20-Jährigen und trat diese gewaltsam ein. Die Frau stand direkt hinter der Tür und wurde dadurch leicht am Kopf verletzt. Der 18-Jährige betrat erneut die Wohnung und beraubte seine Bekannte um Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Kurz darauf konnte der junge Mann durch Polizeibeamte gestellt werden. Er händigte das geraubte Bargeld wieder aus, nachdem er sich zur Tat eingelassen hatte.