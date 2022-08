Polizeihubschrauber kreist über Magdeburg

Ein Polizeihubschrauber kreist seit circa 9.30 Uhr am Freitag über der Magdeburger Innenstadt. Was die Polizei zum Hintergrund sagt.

Magdeburg - Fragende Blicke richten sich nach oben: Seit etwa 9.30 Uhr am Freitagvormittag kreist ein Polizeihubschrauber über Magdeburg. Teilweise scheint er über der Ernst-Reuter-Allee in der Luft zu stehen. Doch dann bewegt er sich auch in Richtung Stadtfeld und die südliche Altstadt.

Seit fast einer Stunde kreist das Fluggerät über dem Bereich der Innenstadt und wirft Fragen auf.

Hat der Einsatz mit dem Besuch von Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Magdeburg zu tun? Oder gibt es einen Sondereinsatz wegen eines möglichen Verbrechens?

Beides ist nicht der Fall, ergibt die Nachfrage der Volksstimme. Es dauert einige Zeit, bis sich der Sachverhalt aufklärt: Es handelt sich um keinen Ernstfall, sondern lediglich um einen Übungsflug der Polizei, erklärt Polizeisprecher Stefan Brodtrück auf Volksstimme-Nachfrage.

Im Augenblick ist der Hubschrauber noch immer in der Luft.