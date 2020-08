Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Magdeburg einen Mopeddieb gestellt. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis aber Drogen dabei.

Magdeburg (vs) l Die Polizei hat in Magdeburg am späten Abend des 6. August 2020 einen mutmaßlichen Mopeddieb gestellt. Beamte hatten den 23-jährigen Fahrer des Mopeds gegen 23.20 Uhr im Stadtteil Sudenburg kontrolliert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei der Kontolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem war das Moped gestohlen und nicht versichert. Die Polizisten fanden bei dem Fahrer zudem noch eine geringe Menge Drogen.

Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und übergaben das Moped der Halterin. Gegen den 23-Jährigen leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein.