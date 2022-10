Polizeiruf 110 über Kindesentführung in Magdeburg-Neustadt

In der Elbestadt gab es Dreharbeiten für den Polizeiruf 110 Magdeburg unter dem Arbeitstitel „Du gehörst mir". Im Foto: Franziska Hartmann (Inga Werner), Felix Vörtler (Kriminalrat Uwe Lemp) und Claudia Michelsen (Hauptkommissarin Doreen Brasch) am Set im Stadtteil Alte Neustadt.

Magdeburg/vs - Die Geschichte in dem neuen Fall von Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen, und ihren Kollegen dreht sich um eine Kindesentführung in Magdeburg, wie der MDR im Zusammenhang mit den jüngsten Dreharbeiten in Magdeburg informierte. So viel wollte der Sender zum Inhalt der neuen Polizeiruf-Folge vorab schon mal verraten: