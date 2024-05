Polizeiruf 110 aus magdeburg Neuer ARD-Polizeiruf "Unsterblich" am Sonntag – Trauer um tote Schauspieler Arnst und Grant

Der neue Polizeiruf "Unsterblich" aus Magdeburg wird am Sonntag, 12. Mai, im Ersten ausgestrahlt. Worum es in dem Krimi geht, welche der Schauspieler bereits verstorben sind und was die Todesursache war.