weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Fahrschule immer teurer: Führerschein in Magdeburg kostet bis zu 4000 Euro

So teuer wie noch nie Preise für Führerschein explodiert: So viel kostet er in Magdeburg

Bundesweit sind die Kosten für die Fahrerlaubnis in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Preise jenseits der 4.000 Euro für den Führerschein sind inzwischen Normalität. Wie teuer die Fahrschule derzeit in Magdeburg ist.

Von Tim Müller Aktualisiert: 14.08.2025, 12:49
Die Gebühren für den Führerschein sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Inzwischen ist die Fahrerlaubnis so teuer wie noch nie. Auch in Magdeburg wird er immer teurer.
Die Gebühren für den Führerschein sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Inzwischen ist die Fahrerlaubnis so teuer wie noch nie. Auch in Magdeburg wird er immer teurer. Foto: Swen Pförtner/dpa

Magdeburg. - Wer heutzutage einen Führerschein erwerben will, muss mitunter tief in die Tasche greifen. Wie viel die Fahrerlaubnis derzeit im Schnitt in Magdeburg kostet – und warum sie eigentlich so teuer ist.