Magdeburg, Deutschland
Kirchenmitglieder aus Havelberg und Nitzow wählen gemeinsam, wer die Geschicke der Domgemeinde künftig leitet. Das ist neu.

Von Andrea Schröder 14.11.2025, 16:46
Der Dom in Havelberg. Wer wirkt künftig im Gemeindekirchenrat mit?
Der Dom in Havelberg. Wer wirkt künftig im Gemeindekirchenrat mit? Foto: Andrea Schröder

Havelberg/Nitzow. - Nach sechs Jahren steht in Havelberg und Nitzow wieder die Wahl des Gemeindekirchenrates an. Nachdem beide Kirchengemeinden zur Evangelischen Domgemeinde Havelberg-Nitzow zu Jahresbeginn 2024 zusammengewachsen sind, wird es erstmal eine gemeinsame Wahl und dann nur noch einen Kirchenrat geben.