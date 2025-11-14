Domgemeinde wählt 13 Christen wollen in Havelberg als Älteste im Kirchenrat wirken
Kirchenmitglieder aus Havelberg und Nitzow wählen gemeinsam, wer die Geschicke der Domgemeinde künftig leitet. Das ist neu.
14.11.2025, 16:46
Havelberg/Nitzow. - Nach sechs Jahren steht in Havelberg und Nitzow wieder die Wahl des Gemeindekirchenrates an. Nachdem beide Kirchengemeinden zur Evangelischen Domgemeinde Havelberg-Nitzow zu Jahresbeginn 2024 zusammengewachsen sind, wird es erstmal eine gemeinsame Wahl und dann nur noch einen Kirchenrat geben.