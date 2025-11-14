Kirchenmitglieder aus Havelberg und Nitzow wählen gemeinsam, wer die Geschicke der Domgemeinde künftig leitet. Das ist neu.

13 Christen wollen in Havelberg als Älteste im Kirchenrat wirken

Der Dom in Havelberg. Wer wirkt künftig im Gemeindekirchenrat mit?

Havelberg/Nitzow. - Nach sechs Jahren steht in Havelberg und Nitzow wieder die Wahl des Gemeindekirchenrates an. Nachdem beide Kirchengemeinden zur Evangelischen Domgemeinde Havelberg-Nitzow zu Jahresbeginn 2024 zusammengewachsen sind, wird es erstmal eine gemeinsame Wahl und dann nur noch einen Kirchenrat geben.