Tausende Besucher aus Magdeburg und weit darüber hinaus sind am Wochenende zur „Carp Expo Elbe-Oder-Spree“ geströmt. Es war die Premierenausgabe in den Messehallen. Wie die Bilanz des Veranstalters ausfällt.

Premiere für „Carp Expo“ in Magdeburg: Tausende Besucher strömen in Messehallen

Björn Brockmann, Geschäftsführer von Brocke Baits, griff zu Marktschreier-Methoden, um seine Ware an die Besucher zu bringen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ob Rute, Rolle oder Köder, ob Sonar, Schlauchboot oder Liegestuhl, ob Futtermittel, Bissanzeiger oder Zelt – alles, was es braucht, um möglichst erfolgreich (und bequem) einen Karpfen zu angeln, fand sich am vergangenen Wochenende (24. und 25. Februar) in der Messe Magdeburg versammelt.