Vier kleine Tigerbabys im Zoo Magdeburg erleben ihren ersten großen Termin: Am 14. Juli werden die seltenen Sibirischen Vierlinge geimpft, gechippt und erstmals offiziell vorgestellt. Auch der neue Zoodirektor David Pruß feiert dabei seine Premiere – unter großem Medieninteresse.

Magdeburg. - Kaum sechs Wochen alt und schon kleine Shootingstars: Wenn am Montag, 14. Juli, im Zoo Magdeburg die vier kleinen Sibirischen Tigerbabys geimpft werden, dürfte es im Raubtierhaus mehr Kameras als Krallen geben. Die ersten Impfungen, das Einsetzen eines Mikrochips – also quasi der „tierische Personalausweis“ – und die Geschlechtsbestimmung stehen an.