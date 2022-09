Proben für ein besonderes Musiktheater auf der Magdeburger Seebühne

Zum Jubiläum der Caritas in diesem Jahr wird es ein ganz besinderes Musiktheater auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark geben. Caritas-Bewohner haben dafür bereits fleißig geprobt.

Magdeburg - Die Caritas feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Mitarbeiter der Caritas haben ein Musiktheater entwickelt, das Profimusiker, semiprofessionelle Darsteller, Theaterschaffende, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung verschiedenen Alters und Geschlechts auf der Bühne vereint. Am 24. September 2022 um 19 Uhr kommt im Magdeburger Elbauenpark ein Stück auf die Seebühne, das aufräumen soll mit all den Vorurteilen, denen Menschen mit Behinderungen noch immer ausgesetzt sind, sagt Caritassprecherin Bernadette Olma.