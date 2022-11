Prostitution in Magdeburg bleibt ein Dunkelfeld

Eine Prostituierte erwartet in einer Wohnung ihre Freier. In Magdeburg leisten im Schnitt zwei bis drei Frauen in einer in der Regel nicht als Betriebsstätten angemeldeten Wohnung Sexarbeit. Eine städtische Arbeitsgruppe macht beim Versuch der Kontrolle des Gewerbes bisher nur kleine Fortschritte.

Foto: picture alliance/dpa