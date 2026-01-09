Sachsen-Anhalts Unternehmen sehen sich durch Untätigkeit der Politik und Vorschriften aus Berlin wie Brüssel massiv ausgebremst. Jetzt redet ein Wirtschafts-Vertreter Klartext.

Die IHK Magdeburg ist sauer auf die Bundesregierung.

Magdeburg. - Ralf Luther, Vizepräsident der Industrie-und Handelskammer (IHK) Magdeburg, fordert von der Bundespolitik deutlich stärkere Anstrengungen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu bewahren. In seiner Ansprache zum Neujahrsempfang der IHK warf er der schwarz-roten Koalition vor, zentrale Wahlversprechen nicht gehalten zu haben.