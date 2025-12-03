Beim Prozess gegen den Attentäter von Magdeburg sagt eine Ärztin aus. Sie war als Besucherin des Weihnachtsmarktes vor Ort und wurde nach dem Anschlag zur Ersthelferin. Am 20. Dezember 2024 war ein Mann mit einem Pkw über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Dabei starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt.

Foto: Simon Kremer/dpa