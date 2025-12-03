Ersthelferin sagt beim Magdeburger Weihnachtsmarktprozess aus Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Ärztin hat noch immer die Schreie des Vaters in den Ohren
Eine 55 Jahre alte Ärztin aus Magdeburg sagt beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt aus. Sie beschreibt, wie sie alles versucht hat, um den neun Jahre alten André zu reanimieren – vergeblich!
Aktualisiert: 03.12.2025, 16:12
Magdeburg - „Ich habe immer noch die Schreie des Vaters in meinen Ohren“, sagt die 55 Jahre alte Ersthelferin, nachdem sie beim Magdeburger Weihnachtsmarktprozess – flankiert von Rechtsanwältin Petra Küllmei – auf dem Zeugenstuhl Platz nimmt.