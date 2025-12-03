Am Donnerstag wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. fortgesetzt. Dabei sollen weitere Geschädigte als Zeugen aussagen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. werden am 11. Verhandlungstag weitere Geschädigte als Zeugen aussagen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Donnerstag, 4. Dezember, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 11. Verhandlungstag sollen weitere Geschädigte, darunter die Mutter eines beim Anschlag getöteten Kindes, gehört werden. Wir berichten im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal.



11. Verhandlungstag im Überblick

- Mutter eines getöteten Kindes und weitere Geschädigte sagen aus

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage