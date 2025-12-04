Am elften Verhandlungstag des Magdeburger Weihnachtsmarktprozesses sagt die Mutter des Neunjährigen aus, der vor einem Jahr auf der Festmeile Opfer des Todesfahrers Taleb A. wurde. Fragen des Angeklagten an die Familie lässt das Gericht gar nicht erst zu.

Mutter über ihren verstorbenen Jungen: „Er hat die Leute verzaubert“

Unzählige Kerzen, Blumen und Plüschtiere künden in den Tagen nach der Tat vom Mitgefühl für die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Magdeburg - Die Mutter von André, der vor knapp einem Jahr mit nur neun Jahren auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt starb, geht die zehn Meter bis zum Zeugentisch schnellen Schrittes. In der rechten Hand hält Désirée G. einen kleinen Plüschwolf, ihre linke presst die Hand ihres Lebensgefährten, der sie zur Aussage im Weihnachtsmarktprozess begleitet.