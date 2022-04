Qual der Wahl: Vielfalt der Magdeburger Schulen in einer Halle vereint

Nach dem Ausfall im Vorjahr strömten am Wochenende zahlreiche Familien zur Magdeburger Schulmesse. Fehlende Schulplätze in den fünften Klassen bleiben Problem.

Magdeburg - Fast alle weiterführenden Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft in Magdeburg sowie einige der privaten Grundschulen in einer Halle versammelt. Das gibt es nur bei der Schulmesse. Der Mehrwert: Statt an verschiedenen Tagen der offenen Tür können Eltern und ihre schulpflichtigen Kinder die ganze Vielfalt der Schullandschaft an einem Ort kennenlernen.