Die polnischen Kontrollen an 52 Grenzübergängen sollen sich gegen Schleuser richten. Die Folge für viele Reisende: Stau.

Lastwagen stauen sich auf der Autobahn A12 in Richtung Polen vor der Bundesgrenze.

Frankfurt (Oder) - Reisende und Pendlerinnen und Pendler aus Deutschland müssen beim Überqueren der polnischen Grenze teils viel Geduld mitbringen. Wegen der polnischen Grenzkontrollen bildete sich auf der Autobahn 12 nahe Frankfurt (Oder) ein kilometerlanger Stau, wie die Polizei mitteilte. Am späten Nachmittag stockte es auf einer Strecke von sieben Kilometern. Auch am Abend lief der Verkehr nicht wieder flüssig, zur Staulänge macht die Polizei jedoch keine weitere Angabe mehr. Das Nadelöhr seien die Kontrollen an der Grenze.

Der polnische Grenzschutz kontrolliert seit Montag an der Grenze zu Deutschland und Litauen - zunächst bis zum 5. August. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Dadurch gibt es auch Verkehrsbehinderungen in Polen. Im Mai hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) intensivere Grenzkontrollen angeordnet. Darauf reagiert Polen nun.

Polen-Beauftragter: Kein Alltag mit Grenzstaus

Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham, hatte zuvor in einem „Nordkurier“-Interview praktikable Lösungen gefordert. „Da muss man natürlich über mehr Abfertigungsspuren und gemeinsame Kontrollen reden, um nicht in einen Alltag voller Grenzstaus zurückzufallen.“

Sorge mit Blick auf Ferienbeginn

Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos, für SPD), die Industrie- und Handelskammern in Brandenburg und Sachsen und die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg hatten vor großen Staus und negativen Folgen für die Wirtschaft gewarnt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte zudem den Bund aufgefordert, aktiv zu werden, um Staus zu verhindern.

Besonders mit Blick auf Urlauber hatte der ADAC Sorge geäußert. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Ferien Ende Juli. In Sachsen, das eine Grenze zu Polen hat, haben sie vor einigen Tagen begonnen.