Wo gibt es in Magdeburg gefährliche Stellen für Radfahrer?

Vor wenigen Wochen gab es bereits eine Radtour des ADFC mit Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris. Auch dieses Mal sind die Magdeburger eingeladen, auf der Rundfahrt markante Problemstellen für den Fahrradverkehr zu erkunden. Heute geht es vom südlichen Stadtzentrum in die Stadtteile Buckau und Leipziger Straße.

Magdeburg - Wo ist der Radweg in einem schlechten Zustand? Wo ist es gefährlich, als Radfahrer zu fahren? Wo fehlt es an Abstellanlagen? Dies sind einige Themen für eine Radtour, die Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris am 17.3.2023 ab 15 Uhr unternimmt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Magdeburger Regionalgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), und alle interessierten Bürger sind zu diesem Ausflug ebenfalls eingeladen.