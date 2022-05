Radfahren in Magdeburg: Initiative ruft zur ersten Fahrraddemo für Kinder auf

Die Initiative „Mehr Kinder aufs Rad“ ruft am 15. Mai 2022 zur ersten Fahrraddemo für Kinder auf. Die Organisatoren sprechen über die Idee dahinter und stellen die Route vor.

Magdeburg - Einmal im Monat startet in Magdeburg die „Critical Mass“ (deutsch kritische Masse) – eine große Gruppe Radfahrer, die als loser Verband gemeinsam durch die Straßen der Stadt fahren. In Anlehnung an diese Aktion soll es nun erstmals eine „Kidical Mass“ geben, eine – offiziell angemeldete – Fahrraddemo speziell für Kinder.