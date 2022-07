Radweg ins Nirgendwo: Wege-Wirrwarr rund um die Magdeburger Brückenbaustelle

Eine neue Rampe führt am Ende des Kanonenbahnradwegs in Höhe Zentrum „Mutter Teresa“ auf die neue Verkehrsanlage Heumarkt neben der Magdeburger Strombrückenbaustelle.

Magdeburg - Der beliebte Kanonenbahnradweg ist jetzt an die neue Verkehrsanlage am Heumarkt angeschlossen worden. Über eine Rampe gelangen Radfahrer hinauf und blicken auf die Brückenbaustelle an der Alten Elbe. Da jedoch ist Schluss. Bleibt das so?