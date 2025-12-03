2021 beschloss der Stadtrat eine „Protected Bike Line“ für den Fuchsberg in Magdeburg. 2023 sollte der Bau der geschützten Radspur starten – jetzt droht das Projekt zu scheitern.

Protected Bike Lane in Magdeburg: Fünf Jahre lang geplant – und jetzt gekippt?

Die stark befahrene Straße Am Fuchsberg in Magdeburg sollte eine geschützte Radspur – eine sogenannte Protected Bike Lane – erhalten. Nun steht das Projekt auf der Kippe.

Magdeburg. - Magdeburg ringt weiter um den richtigen Weg für den Radverkehr. Nach Jahren der Planung, hitzigen Debatten und einem einst gefeierten Beschluss für eine „Protected Bike Lane“ am Fuchsberg scheint das Projekt ins Wanken zu geraten.