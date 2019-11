Neben Besinnlichkeit und Glühwein gibt es auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt 2019 erstmalig einen Escape Room.

Magdeburg l Wenn der Advent Rätselspaß bringt: Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird es 2019 erstmals - und bislang in Deutschland in dieser Form einmalig - einen Escape Room geben. Hier können Abenteurer in einer vorgegebenen Zeit Rätsel lösen, um wieder aus dem Raum herauszukommen.

Dafür wurde laut dem Stadtmagazin Dates ein 12 Meter großer Seecontainer geliefert, der vorher für eine Promotion-Aktion für den Film "Es 2" von AdventureRooms Deutschland & WarnersBrothers umgebaut wurde. Anschließend bekam der Magdeburger Ableger der AdventureRooms das Angebot, den Container zu übernehmen. Entstehen soll ein familienfreundlicher - und alles andere als gruseliger - Container.

Das "Christmas Dinner" kann vom 25. November bis 30. Dezember auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gespielt werden. Der Preis für vier Personen liegt bei 9 Euro pro Person, zwischen zwei und sechs Leute können jeweils mitspielen.