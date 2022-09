Rammstein in Magdeburg: Wiedersehen im Amo im Januar 2023

Magdeburg - Zum Thema „70 Jahre Amo“ sind der Volksstimme in Magdeburg allerhand Geschichten übermittelt worden, in denen Leser ihre Erinnerungen an das kultige Haus an der Erich-Weinert-Straße teilen. Eine Band namens Such A Surge (längst aufgelöst) hatte ihr Gastspiel dort auf einer CD verewigt. Bei einer Live-Version ist laut und deutlich zu hören, wie der Sänger „Magdeburg, könnt Ihr mich hören?“ ins Publikum ruft, auf der CD ist das Amo als Ort vermerkt. Krachend ging es bei Rammstein zu. Dazu ist eine Rückkehr nach Magdeburg geplant.