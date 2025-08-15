Gerüchte um das Aus des Magdeburger Baumarkts Hellweg verdichten sich – und mit ihnen die Sorge um den Standort von acht E-Ladesäulen. Solange ist das Laden hier noch sicher möglich.

Magdeburg. - Seit mehreren Wochen machen Gerüchte um eine mögliche Schließung des Hellweg-Standortes in Magdeburg die Runde. Eine offizielle Bestätigung der Unternehmensführung gab es bislang nicht, dennoch heißt es von Mitarbeiterseite, im Oktober 2025 sei Schluss. Was aber passiert dann mit den acht E-Ladesäulen, die auf dem Parkplatz stehen?