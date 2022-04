Rätselraten um Magdeburger Straßenbahn auf dem Abstellgleis

Warum steht eine MVB-Straßenbahn mitten auf dem noch lange nicht fertiggestellten Gleis auf dem Editharing in Magdeburg? Ein Leserfoto wirft Fragen auf, denn das Gleis ist an dieser Stelle keine 100 Meter lang.

Magdeburg - Ein Leser hatte am Abend des 7. Oktober 2021 die überraschende Entdeckung gemacht und die Bahn in einem Foto festgehalten. Auf dem Editaring am Damaschkeplatz stand ein Straßenbahnzug der Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB. Das Besondere: Das Gleis, das hier am Damaschkeplatz Richtung Norden abzweigt, ist nur ein paar Meter lang und endet dann. Die Strecke soll später einmal bis in den Magdeburger Kannenstieg führen und ist Teil der neuen Noird-Süd-Verbindung. Doch noch ist das Gleis nach ein paar Metern eine Sackgasse.