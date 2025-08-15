Stadt löst Pachtvertrag auf Ratskeller: Magdeburgs ältestes Restaurant ist wieder zu haben
Magdeburgs ältestes Restaurant, der Ratskeller, ist wieder zu haben. Die Stadt hat den Vertrag mit dem Pächter nach 150 Tagen aufgelöst. Gastronomen können sich melden.
15.08.2025, 16:30
Magdeburg. - Nach nur 150 Tagen haben die Stadtverwaltung und der Pächter den Vertrag für den Ratskeller wieder aufgelöst. Der Neustart für das älteste Restaurant Magdeburgs ist somit geplatzt. Zumindest vorerst, denn die nächste Ausschreibung zur gastronomischen Nutzung läuft bereits.