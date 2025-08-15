weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadt löst Pachtvertrag auf: Ratskeller: Magdeburgs ältestes Restaurant ist wieder zu haben

Magdeburgs ältestes Restaurant, der Ratskeller, ist wieder zu haben. Die Stadt hat den Vertrag mit dem Pächter nach 150 Tagen aufgelöst. Gastronomen können sich melden.

Von Stefan Harter 15.08.2025, 16:30
So werden viele Gäste den Ratskeller im Magdeburger Rathaus noch kennen. Seit 2021 ist das Restaurant geschlossen. Eine Neuverpachtung ist nun gescheitert. Foto: Eroll Popova

Magdeburg. - Nach nur 150 Tagen haben die Stadtverwaltung und der Pächter den Vertrag für den Ratskeller wieder aufgelöst. Der Neustart für das älteste Restaurant Magdeburgs ist somit geplatzt. Zumindest vorerst, denn die nächste Ausschreibung zur gastronomischen Nutzung läuft bereits.