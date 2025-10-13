weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Mehrwegsystem für den Harz?: Wernigerode geht gegen Einwegmüll vor: Das sind die Pläne zur Verpackungssteuer auf Becher und Pappen

Weniger Müll auf den Straßen, mehr Geld - das verspricht sich Wernigerode von einer Verpackungssteuer auf Einwegbecher, Pommesschalen aus Pappe und Plastikbesteck. Wie die Pläne zur Einführung eines Mehrwegsystems in der Harz-Stadt aussehen und wie weit die Meinungen dazu auseinandergehen.

Von Holger Manigk 13.10.2025, 10:15
Gehören mit Verpackungsmüll aus Eisdielen, Bäckereien und Imbissbuden gefüllte Papierkörbe in Wernigerode bald der Vergangenheit an?
Gehören mit Verpackungsmüll aus Eisdielen, Bäckereien und Imbissbuden gefüllte Papierkörbe in Wernigerode bald der Vergangenheit an? Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Tübingen und Konstanz haben die Verpackungssteuer schon, viele andere Städte in Deutschland denken über ihre Einführung nach. Auch Wernigerode arbeitet an der Abgabe auf Plastikgeschirr, Pizzakartons und Einweg-Getränkebecher.