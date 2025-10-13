Mehrwegsystem für den Harz? Wernigerode geht gegen Einwegmüll vor: Das sind die Pläne zur Verpackungssteuer auf Becher und Pappen
Weniger Müll auf den Straßen, mehr Geld - das verspricht sich Wernigerode von einer Verpackungssteuer auf Einwegbecher, Pommesschalen aus Pappe und Plastikbesteck. Wie die Pläne zur Einführung eines Mehrwegsystems in der Harz-Stadt aussehen und wie weit die Meinungen dazu auseinandergehen.
13.10.2025, 10:15
Wernigerode. - Tübingen und Konstanz haben die Verpackungssteuer schon, viele andere Städte in Deutschland denken über ihre Einführung nach. Auch Wernigerode arbeitet an der Abgabe auf Plastikgeschirr, Pizzakartons und Einweg-Getränkebecher.