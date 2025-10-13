Am Donnerstagabend wurde Martina Ede offiziell als neues Mitglied des Eickendorfer Ortschaftsrates ernannt. Sie rückt für Kevin Ritter nach, der seinen Sitz durch seinem Umzug niedergelegt hat.

Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt, und Ortsbürgermeister Martin Schmidt heißen Martina Ede als neues Mitglied im Orstschaftsrat willkommen.

Eickendorf. - Die Nachbesetzung wurde in dieser Woche im Rahmen der Gemeinderatssitzung Bördeland in der Verwaltung in Biere vollzogen. Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt nahm die Verpflichtung vor und überreichte gemeinsam mit Ortsbürgermeister Martin Schmidt einen Blumenstrauß.