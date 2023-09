Am Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof wurden wiederholt Ratten gesehen. Was tut die Stadt gegen Ungeziefer? Und: Hat Magdeburg eine Rattenplage?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ekelalarm am Willy-Brandt-Platz. Nur wenige Schritte vom City Carré und Hauptbahnhof entfernt tummelt sich das Ungeziefer. Hat Magdeburg ein Rattenproblem? Passanten berichten am Volksstimme-Lesertelefon, wie ihnen die Schädlinge vor den Füßen herumlaufen. Aber auch die Reporterin bleibt von der unerwünschten Tierbegegnung den einen oder anderen Abend nicht verschont. Mehrere Rattenlöcher befinden sich in der Rabatte an der Erdachse.