Raub-Serie in Magdeburg: Jugendliche als Opfer

Eine Serie von Raubüberfällen beschäftigt derzeit die Polizei in Magdeburg. Betroffen sind immer wieder Jugendliche. Und auch ein 17-jähriger Täter wurde inzwischen gefasst. Doch ist damit die Serie beendet?

Mal hielten die mutmaßlichen Täter in Magdeburg den Opfern ein Messer vor, mal drohten sie mit Gewalt, mal griffen sie direkt an und verletzten sie.

Magdeburg - Jugendliche in Magdeburg sind in den vergangenen Monaten immer wieder Opfer von Raubüberfällen geworden. Die Täter gingen dabei auch brutal vor, griffen ihre Opfer an, bedrohten diese mit Messer und Elektroschocker.