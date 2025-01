Magdeburg - Mit dem Jahreswechsel kommen nicht nur die guten Vorsätze, sondern auch die Lust auf Veränderungen. Unter dem Motto „Raus aus der Komfortzone“ starten wir als Redaktion der Volksstimme eine Neujahres-Herausforderung, bei der wir bewusst aus unseren gewohnten Routinen ausbrechen.

Nachdem zwei meiner Kolleginnen und ich im vergangenen Jahr bereits die „Dry January“- und „Veganuary“-Trends ausprobiert hatten und dabei auf Alkohol, tierische Produkte und Industriezucker verzichteten, haben wir unsere Verzichtsziele für 2025 erweitert und gehen noch mutiger auf Veränderungskurs. Dieses Jahr ist auch Chefredakteur Marc Rath mit dabei – und stellt sich einer ganz neuen Herausforderung.

Neue Januar-Herausforderungen 2025 starten: Reporterin verzichtet einen Monat auf Koffein

Nach meinem „Zuckerfrei“-Experiment im letzten Jahr wage ich mich diesmal an eine noch härtere Nuss: den Verzicht auf Koffein. Für eine bekennende Kaffee-Liebhaberin wie mich eine echte Herausforderung! Meine Tage beginnen und enden normalerweise mit einer Tasse Kaffee (vielleicht auch zweien oder drei) und zwischendurch helfen Energy Drinks und grüner Tee, das Energielevel hochzuhalten. Fünf Tassen am Tag? Kein Problem – bisher.

Doch jetzt heißt es: Schluss damit. Schon beim ersten Nachforschen wird klar, wie weitreichend der Verzicht sein wird. Koffein versteckt sich nicht nur in Kaffee, Cola und Tee, sondern auch in Lebensmitteln wie Schokolade. Mein Körper wird sich also auf einen kompletten Neustart einstellen müssen. Ich bin sehr gespannt, wie es sich anfühlt, wenn mein Körper plötzlich auf den täglichen Koffein-Kick verzichten muss.

Plastik den Kampf ansagen

Chefreporterin Sabine Lindenau sagt dem Plastikmüll den Kampf an. Im Januar will sie möglichst plastikfrei durchs Leben gehen – eine echte Herausforderung in einer Welt voller Verpackungen. Ob im Supermarkt oder bei alltäglichen Besorgungen: Sabine wird kreativ, sucht nach plastikfreien Alternativen und testet, wie alltagstauglich der Verzicht wirklich ist.

Dabei stößt sie garantiert auf Hürden, denn viele Produkte gibt es leider noch immer nur in Plastik. Vorfreude kommt deshalb noch nicht auf. „Ich stelle es mir vor allem bei Drogerie- und Haushaltsprodukten schwierig vor. Lebensmittel bekommt man ja schon durchaus in breiter Auswahl unverpackt, in Gläsern oder in Pappkartons. Aber bei Hygieneprodukten und Putzmitteln stoße ich sicher an meine Grenzen“, blickt sie voraus.

Schweinehund besiegen

Reporterin Lena Bellon wagt dieses Jahr den Sprung ins kalte Wasser – und das wortwörtlich! Nach ihrem veganen Januar im letzten Jahr hat sie sich diesmal vorgenommen, regelmäßig Sport zu treiben. Für die 28-Jährige, die sich selbst als Sportmuffel bezeichnet, ist das eine echte Herausforderung. Die bevorzugte Sportart: Schwimmen. Was im Urlaub sonst aus reinem Vergnügen gemacht wird, soll nun zum Sport werden.

Zwei bis vier Tage in der Woche wird daher eine Schwimmhalle aufgesucht. Die Reporterin ist entschlossen, die Bahnen durchzuziehen, Aqua-Fitness-Kurse zu besuchen, Schwimmstile auszuprobieren und so Stück für Stück fitter zu werden. Wie lässt sich das in den Arbeitsalltag integrieren? Welche Schwimmhalle bietet welche Vor- und Nachteile? Mit professioneller Unterstützung wird alles rund um den Schwimmsport erkundet.

Selbst kochen statt bestellen

Unser Chefredakteur Marc Rath verabschiedet sich von Lieferdiensten und Fertiggerichten und startet ein kulinarisches Experiment: Im Januar wird ausschließlich selbst gekocht. Vom Mittagessen bis zum Abendbrot steht frische Zubereitung auf dem Plan. Statt schneller Lösungen setzt Marc auf eigene Kreativität und Einsatz am Herd. Dabei zeigt sich, wie viel Zeit und Mühe wirklich in eine bewusste Ernährung fließen – und wie spannend es sein kann, sich täglich neuen Kochherausforderungen zu stellen.

Jeder kann mitmachen

Die Neujahrs-Herausforderung ist nicht nur für uns gedacht – auch die Magdeburgerinnen und Magdeburger sind herzlich eingeladen, sich der Aktion anzuschließen.

Egal, ob es um einen Monat ohne Zucker, Alkohol oder Plastik geht oder ob Sie sich ein ganz eigenes Ziel setzen möchten, wie mehr Bewegung oder weniger Zeit vor dem Bildschirm: Jeder kann mitmachen und seine Erfahrungen mit uns teilen. Wer dabei ist, darf uns gerne von seinen Erlebnissen berichten, hilfreiche Tipps weitergeben oder sich einfach inspirieren lassen. Gemeinsam fällt der Start ins neue Jahr doch gleich viel leichter.

Auch wir werden täglich über unsere Fortschritte, Herausforderungen und überraschende Erkenntnisse berichten. Dabei schauen wir nicht nur auf die persönliche Entwicklung, sondern auch darauf, wie der Verzicht den Alltag verändert, welche Schwierigkeiten es gibt und was wir vielleicht sogar dauerhaft beibehalten. Unterstützt werden unsere täglichen Kolumnen durch verschiedene Experteninterviews, die eben diese Effekte einordnen.

Haben Sie Tipps oder Erfahrungen aus eigenen Verzichtsaktionen? Oder möchten Sie uns mitteilen, wie Sie Ihre eigene Januar-Herausforderung gestalten? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an lokalredaktion@ volksstimme.de und teilen Sie uns Ihre Geschichte mit.