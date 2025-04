Moderne Technik hält Einzug auf der Schießsportanlage in Schlanstedt. Dank einer Förderung wird in dem Dorf im Landkreis Harz aktuell fleißig gebaut. Mit ambitioniertem Ziel.

Schlanstedt. - Die Schützengesellschaft Schlanstedt gibt es bereits seit 1707 - eine Zahl, die der Verein stolz im Namen trägt. Ganz so alt wie der Verein ist die dazugehörende Schließanlage am Rand des Huy-Ortes zwar nicht, aber dennoch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Das ändert sich jetzt.