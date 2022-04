Reichen Schüler für die Schulen in Magdeburg?

Für die fünften Klassen reichen an drei Magdeburger Schulen die Schüler nicht für die Mindestzahl, die das Land fordert. Doch was hat das für Konsequenzen?

Blick in einen Klassenraum in Magdeburg.

Magdeburg - In Magdeburg herrscht Gedränge an einigen Grundschulen und einigen Gemeinschaftsschulen. Doch nicht überall ist das der Fall, wie Kerstin Richter, Leiterin des Fachbereichs Schule und Sport der Stadtverwaltung, jetzt berichtete. Zwar gab es für zwei Gemeinschaftsschulen Losverfahren, da es dort weniger Plätze als Interessenten gab. An drei anderen Gemeinschaftsschulen erreicht die bislang gemeldete Schülerzahl für fünfte Klassen des kommenden Schuljahres nicht die vom Land geforderte Mindestzahl von 40. Der Fall ist dies in den Gemeinschaftsschulen „Heinrich Heine“, „Johann Wolfgang von Goethe“ und „Thomas Müntzer“.