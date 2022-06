Reinigungskräfte der Uni-Klinik Magdeburg protestieren unter der Nikolausmütze

Magdeburg - In Magdeburg gehören die Reinigungskräfte am Klinikum der Otto-von-Guericke-Universität nicht zur festangestellten Belegschaft. Vielmehr sind sie in einer Tochterfirma angestellt. Deren Mitarbeiter sind mit einer Ungleichbehandlung im Vergleich zu den Festangestellten nicht zufrieden. In einer Mitteilung der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG Bau) heißt es: „Sie sorgen für die lebensnotwendige Hygiene in der Pandemie, doch der Nikolausstiefel der Reinigungskräfte im Uniklinikum Magdeburg bleibt leer.“ Daher gibt es zum 7. Dezember 2021, eine Protestaktion, bei der die Dekoration dem Nikolaustag einen Tag zuvor entsprechen soll.