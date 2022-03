Reisen: Wo Magdeburg Platz für Wohnmobile schafft

Stellplätze für Reisemobile sind ein wichtiger Tourismusfaktor. Knapp 300 stehen in Magdeburg zur Verfügung, 75 Prozent davon am Barleber See. Da die Kapazität zu Spitzenzeiten an ihre Grenzen stößt, sollen nun weitere Stellplätze geschaffen werden.

Während der klassische Tourismus in den Corona-Jahren gelitten hat, profitierte vor allem die Caravan-Branche vom neuen Camping-Boom. Das Vorhalten von Stellplätzen hat als Tourismusfaktor an Bedeutung gewonnen – auch in Magdeburg.

Magdeburg - An Pfingstwochenenden sei der Caravan-Stellplatz am Petriförder stets überlastet, in den restlichen Sommermonaten liege die Auslastung bei 60 bis 75 Prozent. Der Trend zum flexiblen Reisen auf vier oder mehr Rädern führt Urlauber längst auch nach Magdeburg. Neben dem Petriförder mit 50 Standplätzen für Wohnmobile haben Camper derzeit drei weitere Möglichkeiten, ihr rollendes Wohnzimmer abzustellen: am Barleber See (220 Plätze), am Winterhafen (20) und am Jachthafen des Wassersportvereins Buckau-Fermersleben (6).