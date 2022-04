Repair-Café Magdeburg: Hier wird mit Leidenschaft repariert

Beim Repair-Café in den Räumen des Pik ASZ der Malteser in Magdeburg steht die Werkstatt nicht still. Allerdings gibt es coronabedingte Einschränkungen.

Magdeburg - Lange hält es die Männer nicht an der Kaffeetafel, die an diesem Nachmittag kurz vor Weihnachten in den Werkstatträumen im Pik ASZ der Malteser an der Leipziger Straße aufgebaut ist. Die Ersten sitzen schon wieder an der Werkbank, nachdem sie ihren Kaffee getrunken und ein Stückchen Kuchen gegessen haben. Sie sind Bastler aus Leidenschaft und wollen mit ihrem Engagement einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Vor allem aber haben sie Spaß daran, sich mit Technik und Geräten aller Art zu beschäftigen und dem jeweiligen Fehler auf den Grund zu gehen.