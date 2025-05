Das zähe Ringen um den Bebauungsplan für eine künftige Siedlung in Barleben hat offenbar ein Ende. Die Nachbarn können sich mit dem Investor einigen. Was das für Bauherren bedeutet.

Hausbau in der Börde

Barleben - Viel Kritik und teils hart geführte Debatten haben das Wohnbauprojekt zwischen Ackerstraße und Breiteweg in Barleben überschattet. Nach fast drei Jahren Diskussion kommt das Vorhaben nun offenbar ins Rollen. So haben die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstagabend empfohlen, den betreffenden Bebauungsplan für das Areal nördlich der Bahnlinie und südlich des Sperberwegs als Satzung zu beschließen. Wie die Pläne genau aussehen...