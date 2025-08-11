Das Restaurant Petriförder in Magdeburg öffnet wohl vorerst nicht wieder. Bei den MVB als Eigentümerin gibt es aber bereits mehrere Anfragen von interessierten Gastronomen.

Das Restaurant Petriförder an der Magdeburger Elbe ist seit längerem geschlossen.

Magdeburg. - Das Restaurant Petriförder am Magdeburger Elbufer ist seit Monaten geschlossen. Ende Mai 2025 hatte der Betreiber noch eine baldige Wiedereröffnung angekündigt. Doch diese ist nicht erfolgt. Nun stehen die Zeichen auf einen Wechsel in der Gaststätte.