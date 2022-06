Restaurants in Magdeburg in der Krise: Gegessen, getrunken, geschlossen

Vapiano hat 2021 in Magdeburg aufgegeben. Ein Nachnutzer ist aber offenbar in Sicht.

Magdeburg - Steigende Energiekosten und höhere Lebensmittelpreise sowie Pandemie-Angst: Es war schon mal attraktiver, eine Gaststätte zu eröffnen. Denn wer tut sich das Risiko einer Restauranteröffnung an, in der diese Hindernisse ja ebenso alle Kunden treffen? Auch sie halten in Krisenzeiten ihr Geld zusammen und tragen es nicht als Erstes in die nächste Schankwirtschaft. Der Gastro-Bereich ist dabei nur einer von vielen Branchen, denen es ähnlich schlecht geht. Aber an ihr kann man deutlicher als anderswo ablesen, was es bedeutet, wenn Wirtschaftskreisläufe ins Stocken geraten.