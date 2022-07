Rettungsdienst in Magdeburg: Wache in der Innenstadt braucht neuen Standort

Die Rettungswache der Malteser in der Magdeburger Innenstadt ist seit Jahren in einem Provisorium untergebracht. Nun wird ein neuer Standort gesucht.

Magdeburg - 2017 begann die Grundtec mit dem Umbau des ehemaligen Altstadt-Krankenhauses. Damals musste auch die vom Malteser Hilfsdienst betriebene Rettungswache ausziehen und wurde in einem Provisorium an der Max-Otten-Straße einquartiert. In mehreren Containern sind die Einsatzkräfte seitdem untergebracht, „nicht unter den besten Bedingungen“, wie Mario Großmann, kommissarischer Geschäftsführer der Malteser, einräumt.