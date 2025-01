Die Supermarkt-Kette Rewe hat eine ihrer Filialen in Magdeburg geschlossen. Was dahinter steckt und wann Kunden mit einer Wiedereröffnung rechnen können.

Rewe in Magdeburg für mehrere Monate dicht: Wann Supermarkt wieder öffnet

Am Einkaufszentrum in Magdeburg wird gebaut. Deshalb schließt Rewe seine Filiale.

Magdeburg - Ratlose Gesichter und viele Fragen prägten den Dienstagmorgen, 7. Januar 2025, am Einkaufszentrum an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg. Kundinnen und Kunden, die den Rewe-Markt besuchen wollten, fanden statt der gewohnten Eingangstür Absperrschilder und handgeschriebene Zettel mit der Aufschrift „Kein Durchgang“ vor.