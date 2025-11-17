Meilenstein an der Elbe Richtfest für Magdeburgs neues Theater: Wer neben den Kammerspielen noch einzieht
Am Elbbahnhof entsteht die erste feste Bühne für freies Theater in Magdeburg. Das Richtfest ist geschafft, aber die Sorgen sind groß: Vor allem die Finanzierung stellt das Projekt vor Herausforderungen. Warum die Kammerspiele jetzt sehr viel Geld brauchen – und wer noch in das Haus einzieht.
Magdeburg. - Während die Politik über Kulturkürzungen debattiert, Fördertöpfe versiegen und Baukosten explodieren, wächst am Elbbahnhof in Magdeburg ein neues Theater heran – gegen viele Widerstände. Vielleicht markierte das Richtfest am Montag, 17. November 2025, deshalb weit mehr als einen baulichen Zwischenschritt. Zwischen Beton und Gerüst feierte man den Willen, Kultur sichtbar zu halten – gerade jetzt, wo sie am stärksten unter Druck steht.