Nur nicht Letzter werden, war das Motto der Schülerinnen des Schillergymnasiums beim Schul-Cup aller Bundesländer im Fußball. Doch so richtig überzeugen konnten die Mädchen erst im letzten Spiel.

Von Thomas Höfs 18.11.2025, 10:00
Die Schülerinnen aus Calbe vertraten Sachsen-Anhalt beim Fußball-Cup des Deutschen Fußball Bundes. Fotos: FSG Calbe

Calbe. - Ende September waren die Fußball-Mädchen der U13 des Schillergymnasium nach ihrer Verteidigung des Landesmeister-Titels erneut zu Gast in der Landessportschule in Bad Blankenburg. Hier wurde bereits zum 15. Mal der DFB-Schulcup ausgetragen, teilte die Schule jetzt mit.