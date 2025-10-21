Ein großes Loch klafft im Magdeburger Ring. Schneller als erwartet ist die Ringbrücke über die Brenneckestraße gefallen. Schon bald soll mit dem Bau der Behelfsbrücken begonnen werden.

Ringbrücke in Magdeburg gefallen: Das sind die nächsten Schritte an der Brenneckestraße

Nun ist sie komplett weg: Die Ringbrücke über die Brenneckestraße in Magdeburg ist gefallen.

Magdeburg. - Sie liegt in Schutt und Asche: Die Ringbrücke über die Brenneckestraße in Magdeburg ist seit Dienstag, 21. Oktober 2025, komplett abgerissen. Wie es nach dem Abriss des maroden Bauwerks nun weitergeht.