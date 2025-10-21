Auf einem Staßfurter Spielplatz wurde ein Baum mit einer Axt beschädigt. Der oder die Täter nehmen damit in Kauf, dass auch das Leben von Kindern gefährdet ist .

Baum auf Spielplatz mit Axt attackiert und damit Kinder gefährdet

Wer lässt so einen Baum sterben und spielt zudem mit dem Leben von Kindern?

Staßfurt. - Mit großem Unmut reagiert die Stadt Staßfurt auf mutwillige Beschädigungen an Bäumen im Stadtgebiet. Diesen äußerte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Am Spielplatz an der Neundorfer Straße wurde ein Baum offenbar mit einer Axt oder Säge so stark beschädigt, dass von ihm nun eine erhebliche Gefahr ausgeht. Der Stadtpflegebetrieb wird den Baum daher kurzfristig fällen müssen, um mögliche Risiken insbesondere für spielende Kinder auszuschließen.

Weitere Bäume angegriffen

Auch in der Horst und entlang mehrerer Radwege wurden Bäume entdeckt, die auf ähnliche Weise beschädigt wurden. Die Stadtverwaltung verurteilt dieses verantwortungslose Verhalten aufs Schärfste.

„Wer Bäume absichtlich zerstört, gefährdet nicht nur die Sicherheit anderer, sondern schadet auch dem Stadtbild und der Natur“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt Staßfurt weist ausdrücklich auf die Gefahren hin, die von beschädigten Bäumen an öffentlichen Spiel- und Aufenthaltsorten ausgehen können.

Hinweise erbeten

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die zuständige Mitarbeiterin der Verwaltung, Anja-Susann Leidenroth, gern auch unter der Telefonnummer (03925) 98 12 76 entgegen. Diese werden selbstverständlich umgehend an die Polizei weitergeleitet.