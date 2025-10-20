Ehrenamtlich fahren, Menschen verbinden, Mobilität sichern – mit einem Bürgerbus soll die Lebensqualität vieler Menschen spürbar verbessert werden. Doch die Initiative hat auch ihre Tücken.

Wie ein Bürgerbus den Nahverkehr in Genthin verändern könnte

In Möser gab es vor einigen Jahren einen Bürgerbus. Dort gestaltete sich der Betrieb schwierig.

Genthin - Viele Menschen in und um Genthin wünschen sich mehr öffentliche Mobilität. Der Weg zum Arzt, zur Bank oder zum Einkaufen ins Umland ist weit – wenn etwa kein Auto vorhanden ist. Die Genthiner Stadtsenioren wollen hier neue Wege gehen und Abhilfe schaffen.