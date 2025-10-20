weather regenschauer
  4. Mehr Mobilität im ländlichen Raum: Wie ein Bürgerbus den Nahverkehr in Genthin verändern könnte

Ehrenamtlich fahren, Menschen verbinden, Mobilität sichern – mit einem Bürgerbus soll die Lebensqualität vieler Menschen spürbar verbessert werden. Doch die Initiative hat auch ihre Tücken.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 21.10.2025, 15:22
In Möser gab es vor einigen Jahren einen Bürgerbus. Dort gestaltete sich der Betrieb schwierig.
Genthin - Viele Menschen in und um Genthin wünschen sich mehr öffentliche Mobilität. Der Weg zum Arzt, zur Bank oder zum Einkaufen ins Umland ist weit – wenn etwa kein Auto vorhanden ist. Die Genthiner Stadtsenioren wollen hier neue Wege gehen und Abhilfe schaffen.