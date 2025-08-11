Test: Vom City Carré zum Südring Gesperrte Ringbrücken in Magdeburg: So lief es im Feierabendverkehr
Großbaustelle Magdeburg: Durch die gesperrten Ringbrücken werden die Verkehrsteilnehmer auf eine Geduldsprobe gestellt. Vor allem zu den Stoßzeiten. Ein Test einer vergleichsweise kurzen Strecke.
Aktualisiert: 11.08.2025, 18:28
Magdeburg. - Die Sperrung der Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße und der darunter verlaufenden Straßen stellt die Verkehrsteilnehmer auf eine Geduldsprobe. Im Berufsverkehr am Tag des Schulstarts, am 11. August, machte die Volksstimme einen Test: Wie schnell geht es vom City Carré in der Innenstadt zum Südring?