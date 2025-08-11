Großbaustelle Magdeburg: Durch die gesperrten Ringbrücken werden die Verkehrsteilnehmer auf eine Geduldsprobe gestellt. Vor allem zu den Stoßzeiten. Ein Test einer vergleichsweise kurzen Strecke.

Gesperrte Ringbrücken in Magdeburg: So lief es im Feierabendverkehr

Kurzer Anstieg, langer Stau: Im Berufsverkehr zwischen Sudenburger Wuhne und Südring war am Montag, 11. August, Geduld gefragt.

Magdeburg. - Die Sperrung der Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße und der darunter verlaufenden Straßen stellt die Verkehrsteilnehmer auf eine Geduldsprobe. Im Berufsverkehr am Tag des Schulstarts, am 11. August, machte die Volksstimme einen Test: Wie schnell geht es vom City Carré in der Innenstadt zum Südring?