FAQ zu den Ringbrücken Halberstädter und Brenneckestraße Nach der Brückensperrung in Magdeburg: Wichtige Fragen und Antworten
Die Ringbrücken an der Halberstädter Straße und der Brenneckestraße in Magdeburg sind gesperrt. Nun gibt es Antworten auf wichtige Fragen.
09.08.2025, 06:10
Magdeburg. - Eine Schnellstraße ist der Magdeburger Ring durch etliche Baustellen und Tempolimits schon lange nicht mehr. Durch die Sperrung zweier weiterer Ringbrücken wird das Verkehrschaos in der Stadt noch größer. Wie geht es jetzt weiter? Auf einige Fragen gibt es inzwischen Antworten.