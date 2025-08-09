Die Ringbrücken an der Halberstädter Straße und der Brenneckestraße in Magdeburg sind gesperrt. Nun gibt es Antworten auf wichtige Fragen.

Nach der Brückensperrung in Magdeburg: Wichtige Fragen und Antworten

Die Halberstädter Straße in Magdeburg ist zur Sackgasse geworden. Grund ist die marode Ringbrücke, die demnächst abegrissen wird.

Magdeburg. - Eine Schnellstraße ist der Magdeburger Ring durch etliche Baustellen und Tempolimits schon lange nicht mehr. Durch die Sperrung zweier weiterer Ringbrücken wird das Verkehrschaos in der Stadt noch größer. Wie geht es jetzt weiter? Auf einige Fragen gibt es inzwischen Antworten.