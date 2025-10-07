Seit Anfang August sind die Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße in Magdeburg gesperrt. Nun steht für die Brenneckestraße der Terminplan für die Abrissarbeiten fest.

Termin für Brückenabriss an der Brenneckestraße in Magdeburg steht fest

Die Ringbrücke über die Brenneckestraße in Magdeburg wird demnächst abgerissen. Die Auf- und Abfahrten sind dann nicht mehr nutzbar.

Magdeburg. - Zwei Monate nach der Sperrung gibt es Neuigkeiten zum weiteren Vorgehen bei den gesperrten Ringbrücken in Magdeburg. Bei der Brenneckestraße steht der Abriss bevor. Damit gehen neue Sperrungen einher. Was Sie jetzt zu Umleitungen und Lärmbelastungen wissen müssen.