Lebendiger Adventskalender in Genthin gestartet Premiere für Vorweihnachtsaktion: Erstes Türchen öffnet sich im Johanniterhaus Genthin-Wald
Mit einem liebevoll inszenierten Krippenspiel begann der lebendige Adventskalender in Genthin. Bewohner, Mitarbeitende und zahlreiche Besucher stimmten sich gemeinsam auf die Adventszeit ein.
01.12.2025, 20:21
Genthin - Mit Spannung und Vorfreude öffnete sich am Montag das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders in Genthin. Den Auftakt gestalteten die Bewohner und Mitarbeitenden des Johanniterhauses Genthin-Wald mit einer stimmungsvollen Premiere: einem eigens für diesen Anlass einstudierten Krippenspiel.