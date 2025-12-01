weather wolkig
  4. Lebendiger Adventskalender in Genthin gestartet: Premiere für Vorweihnachtsaktion: Erstes Türchen öffnet sich im Johanniterhaus Genthin-Wald

Mit einem liebevoll inszenierten Krippenspiel begann der lebendige Adventskalender in Genthin. Bewohner, Mitarbeitende und zahlreiche Besucher stimmten sich gemeinsam auf die Adventszeit ein.

Von Mike Fleske 01.12.2025, 20:21
Der lebendige Adventskalender in Genthin begann mit einem Krippenspiel in Genthin-Wald.
Genthin - Mit Spannung und Vorfreude öffnete sich am Montag das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders in Genthin. Den Auftakt gestalteten die Bewohner und Mitarbeitenden des Johanniterhauses Genthin-Wald mit einer stimmungsvollen Premiere: einem eigens für diesen Anlass einstudierten Krippenspiel.