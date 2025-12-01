Mit einem liebevoll inszenierten Krippenspiel begann der lebendige Adventskalender in Genthin. Bewohner, Mitarbeitende und zahlreiche Besucher stimmten sich gemeinsam auf die Adventszeit ein.

Der lebendige Adventskalender in Genthin begann mit einem Krippenspiel in Genthin-Wald.

Genthin - Mit Spannung und Vorfreude öffnete sich am Montag das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders in Genthin. Den Auftakt gestalteten die Bewohner und Mitarbeitenden des Johanniterhauses Genthin-Wald mit einer stimmungsvollen Premiere: einem eigens für diesen Anlass einstudierten Krippenspiel.